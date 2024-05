Sarno, commemorazione del 26esimo anniversario della tragedia ad Episcopio

Sarno – Questa Domenica, 5 Maggio, la comunità di Sarno si unirà per commemorare il ventiseiesimo anniversario della tragedia che ha segnato indelebilmente la storia di questa città e delle sue frazioni circostanti.

Il 5 Maggio 1998 rimane impresso nella memoria collettiva come uno dei giorni più bui per Sarno e le sue comunità limitrofe. La tragedia ha colpito duramente Episcopio, ma ha interessato anche località come Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello, causando la perdita di 137 vite umane e la distruzione di decine di abitazioni. È stato un evento che ha segnato profondamente le vite di molte persone e che ha richiesto un impegno senza precedenti per la ricostruzione.

In occasione di questa ricorrenza, la comunità di Sarno si riunirà per una Santa Messa alle 19.00 nel Duomo di Episcopio, per onorare la memoria delle vittime e per rinnovare l’impegno a non dimenticare quanto accaduto. Successivamente, sarà deposta una corona di fiori in Viale Margherita, di fronte al monumento dedicato alle vittime, simbolo tangibile del nostro ricordo e della nostra solidarietà.

Inoltre, il 17 Maggio, presso lo stadio “Felice Squitieri”, si terrà la “Partita del ricordo”, un evento che vuole unire la comunità in un momento di gioia e di condivisione. La partita vedrà la partecipazione della Nazionale Italiana Attori, un segno tangibile della solidarietà e del sostegno che continuano a pervadere la nostra comunità.

Si invitano tutti i cittadini di Sarno e delle località limitrofe a partecipare a questi eventi, per commemorare insieme le vittime e per rinnovare il nostro impegno a costruire un futuro migliore, fatto di memoria, solidarietà e speranza.