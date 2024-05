Scafati. L’intimidazione: pneumatici forati ad Amedeo Auriemma

Atto intimidatorio ai danni del coordinatore scafatese di Noi Moderati, s’indaga. Nella notte di mercoledì scorso, ignoti hanno danneggiato l’auto di Amedeo Auriemma. L’esponente di centro destra ha trovato la propria vettura in traversa Falanga con due degli pneumatici squarciati, molto probabilmente, da un punteruolo.

In prima linea

Il medico del Pronto soccorso di Battipaglia è impegnato da tempo a Scafati nella battaglia verso una sanità migliore sul territorio attraverso un largo tavolo provinciale, chiedendo anche maggiori garanzie sul futuro del presidio ospedaliero “Mauro Scarlato”. Una predisposizione verso una richiesta storica del territorio, che non trova assoluta corrispondenza con l’atto di subito, che lo stesso Auriemma non riesce in nessun modo a spiegare.

L’indagine dei Carabinieri

Sul caso ora indagano i carabinieri, che, dopo aver ricevuto formale denuncia da Auriemma, stanno passando al setaccio le immagini della videosorveglianza presente nell’area in cui è avvenuto il fatto, tra via Martiri d’Ungheria e via Alcide De’ Gasperi. Per ora non si esclude nessuna pista: dalla matrice politica a quella privata.

La solidarietà

Ad Auriemma sono arrivati tanti attestati di stima e solidarietà. «Non abbasseremo mai la guardia, le immagini di video sorveglianza sono state consegnate alle forze dell’ordine. Auriemma, così come tutti i protagonisti del tavolo provinciale per la sanità, stanno facendo un lavoro importante. Non ci fermeranno questi attacchi vigliacchi», ha dichiarato il coordinatore provinciale di Noi Moderati, Luigi Cerruti.

Alfonso Romano