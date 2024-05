Tragedia in Campania. 2 morti sul lavoro in poche ore

La tragica sequenza di incidenti sul lavoro continua nel Napoletano, con due morti in poche ore.

Il primo incidente ha visto coinvolto un operaio di 57 anni, il quale, secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato dal terzo piano di un palazzo in fase di allestimento di un cantiere edile a via Depugliano. I Carabinieri sono intervenuti sul posto per avviare le indagini.

Poco dopo, un altro incidente mortale si è verificato nella clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove un operaio 60enne è deceduto in un cantiere situato in viale dei Tigli, a Casalnuovo. Anche in questo caso, i Carabinieri sono intervenuti per indagare sulla dinamica dell’accaduto.