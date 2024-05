Corri con la Famiglia, sport e solidarietà a Nocera Inferiore

L'evento, in programma per il 12 maggio 2024, coinvolge diversi istituti scolastici locali

Nocera Inferiore è pronta ad accogliere un evento che unisce sport, solidarietà e comunità: il Memorial Gerardo Stazione e Gerardo Spinelli organizzato dalla Campania 8° Folgore Nocera Runners in collaborazione con il CSI Cava de Tirreni.

Il percorso

Il percorso, lungo 1800 metri, si snoda attraverso le strade principali della città, partendo e terminando in Piazza Municipio. Un itinerario che attraversa vie come Via Matteotti, Via Roma, e Corso Vittorio Emanuele, offrendo agli atleti e agli spettatori la possibilità di godere della bellezza del centro storico di Nocera Inferiore.

L’evento, in programma per il 12 maggio 2024, coinvolge diversi istituti scolastici locali. Ogni classe è chiamata a partecipare, con partenze scaglionate per garantire una competizione dinamica e coinvolgente.

Corri con la famiglia, non solo sport

Ma non è solo una gara di corsa: l’evento si arricchisce di iniziative collaterali che promuovono la partecipazione di tutta la comunità. Tra queste, il CRAL Nuceria ASD ha indetto il 1° Concorso di Poesia e Disegno, con il tema “La donna, la mamma, la persona che ti è più cara”. Uno spazio dedicato alla creatività dei partecipanti, che verrà premiato con riconoscimenti per i lavori più significativi.

L’obiettivo dell’evento va oltre la competizione sportiva: promuovere valori di solidarietà e inclusione, coinvolgendo l’intera comunità di Nocera Inferiore in una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.