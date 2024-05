Il San Marzano ha concluso la stagione 2023/2024 con la sconfitta sul campo della Cavese. Un campionato pieno di insidie per la società cara al patron Romano che, nonostante il grande investimento, non è riuscita a posizionarsi tra le prime 5. Comunque per i rossoblu è arrivata la salvezza che garantirà al San Marzano di essere presente anche il prossimo anno nella massima serie dilettantistica.

Il San Marzano termina il primo campionato in Serie D: il messaggio del Presidente

“Siamo giunti al termine di questa prima storica stagione in Serie D.Il Presidente Felice Romano e la Società intendono ringraziare tutti coloro che hanno supportato i nostri colori.Non è stato un anno semplice, le ambizioni di inizio stagione erano diverse questo lo sappiamoma le difficoltà di adattamento ad una nuova categoria possono spesso cambiare il cammino verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Innanzi tutto, in qualità di Presidente intendo ringraziare tutti i componenti della società, a partire dal Direttore Generale Antonio Langella, il DS Pietro Fusco, lo Staff tecnico, tutti i calciatori della prima squadra e delle compagini giovanili che tutti insieme hanno onorato nel migliore dei modi i colori blaugrana. Un grazie allo staff medico per come ha gestito i nostri ragazzi. Un grazie a tutti i collaboratori della segreteria, all’ufficio stampa, ai magazzinieri. Un ringraziamento va ai nostri sponsor per aver creduto nel progetto San Marzano ed in particolare ci tengo a ringraziare l’amministrazione Comunale di Palma Campania, il Comando della Stazione Carabinieri, la U.S. Palmese 1914 e le Associazioni del territorio per la disponibilità e la collaborazione ricevuta in occasione della disputa delle gare del Campionato Nazionale Serie D, s.s 2023/24, presso lo stadio Comunale. Infine ringrazio di cuore il popolo marzanese che sostiene con amore viscerale i colori blaugrana,grazie pertanto ai nostri tifosi che ogni domenica con tutte le difficoltà del caso hanno sempre dato dimostrazione di sostenerci e di darci la sensazione di non essere soli. Questi miei ringraziamenti sono finalizzati a far comprendere che Il San Marzano Calcio è una macchina che lavora e che continuerà a lavorare per far crescere San Marzano e far si che possa ritagliarsi uno spazio nel mondo calcistico. Concludo ribadendo a tutti il mio impegno e la mia passione verso questi colori da noi così amati”.

Fonte foto: Pagina Facebook San Marzano Calcio