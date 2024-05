Nocera Superiore, riparte il corso di autodifesa

Il corso prenderà il via il 14 maggio, nei locali della palestra della scuola primaria San Giovanni Bosco. Le lezioni si svolgeranno ogni martedì e giovedì, con due turni di un'ora ciascuno, dalle 17.30 alle 19.30, per una durata complessiva di due mesi

Nocera Superiore – Torna il Corso Gratuito di Autodifesa per le Donne, promosso dall’Associazione Street Kali.

L’opportunità di partecipare al corso sarà presentata durante un incontro informativo che si terrà il 9 maggio alle ore 17.00 presso l’aula consiliare del Comune di Nocera Superiore. Qui sarà possibile conoscere i dettagli del programma e procedere con l’iscrizione.

Il corso prenderà il via il 14 maggio, nei locali della palestra della scuola primaria San Giovanni Bosco, situata in via Pecorari 343, a Nocera Superiore. Le lezioni si svolgeranno ogni martedì e giovedì, con due turni di un’ora ciascuno, dalle 17.30 alle 19.30, per una durata complessiva di due mesi.

La partecipazione è aperta a donne di tutte le età, e l’azione sarà organizzata in partnership con un Ente Formatore accreditato dal MIUR. Ciò garantirà che il percorso di formazione sia certificato e riconosciuto dalle normative in vigore. Gli attestati rilasciati saranno quindi validi come titoli e crediti scolastici.

Per ulteriori informazioni e per procedere con l’iscrizione, è possibile contattare i seguenti numeri:

– 3518119707 – 3460401578

L’Associazione Street Kali si impegna a fornire alle donne strumenti pratici e conoscenze utili per difendersi in situazioni di pericolo, promuovendo così un senso di sicurezza e fiducia nella propria capacità di reazione. Non perdete l’opportunità di partecipare a questo corso e investire nella vostra sicurezza personale.