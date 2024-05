Scafati. Il giornalista Alfonso Romano vittima delle invettive di Aliberti

Il giovane giornalista del quotidiano “La Città” e di questa testata giornalistica Alfonso Romano è stato pesantemente apostrofato dal sindaco di Scafati Pasquale Aliberti a seguito di un articolo riguardante la concessione per l’apertura di un centro commerciale in città.

Le invettive

Aliberti ha rivolto pesanti invettive al giornalista sotto un post sui social media e lo ha minacciato di azioni legali per diffamazione: “Il giornalista in questione sarà querelato per falsa notizia… Anche perché lo stesso oltre a scrivere ama ballare in gabbia a piazzetta Sansone… Io lo metterei a ballare nella gabbia che abbiamo in villa comunale almeno ci facciamo quattro risate” queste le parole che non sono certamente da pronunciare come rappresentante eletto da una comunità e che dovrebbe essere stella polare. Alfonso ha solo 24 anni ed è profondamente turbato da un simile attacco che parte dalle istituzioni.

Libertà di stampa minata

Ciò che desta preoccupazione è che, pur avendo un passato background giornalistico e un ridondante ufficio di comunicazione con giornalisti professionisti in supporto, il dottore Aliberti avrebbe potuto richiedere, senza nulla osta, il diritto di replica, sempre valido, ma ha scelto invece di attaccare verbalmente il giovane giornalista. Ciò mina la libertà di stampa e il pluralismo di pensiero oltre a rimarcare una orribile caduta di stile istituzionale.

Aliberti sarà sempre in benvenuto

Per Aliberti le porte della redazione di questa testata restano sempre aperte anche per i sani principi deontologici del giornalista che il dottore ben conosce. Siamo sicuri che queste brutte parole scritte, anche se sotto forma di ironico eufemismo, ma non tanto, siano solo conseguenza di un momento di “alterazione emotiva incontrollata”. Per noi parlano i fatti, i numeri e l’autorevolezza che la testata ha acquisto negli anni, mai prona.

La nota dell’Assostampa Campania Valle del Sarno

Sulla vicenda è intervenuta anche Assostampa Campania Valle del Sarno con una nota: “Senza voler entrare nel merito della vicenda amministrativa, ma quando invece si ritiene che una notizia non risponda al vero, basta chiedere la rettifica al giornale che è tenuta a farla. E l’argomento potrebbe concludersi. Minacciare un operatore dell’informazione di querele è un modo legittimo ma non rispettoso della libertà di stampa. Poi le note finali, di certo non eleganti crediamo vanno evitate per un qualsiasi personaggio soprattutto da quelli che rappresentano le Istituzioni. Pertanto esprimiamo la solidarietà al giovane cronista” dice Salvatore Campitiello Presidente Assostampa Campania Valle del Sarno.

La redazione