Caserta, Falsa mozzarella di bufala: tre indagati

Tre persone sono sotto inchiesta per la produzione e la vendita di una falsa mozzarella di bufala DOP. I Carabinieri di Capua hanno eseguito un’ordinanza emessa dal GIP di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha vietato ai tre indagati di risiedere nella provincia di Caserta.

Le accuse includono associazione per delinquere finalizzata alla frode nell’esercizio del commercio. Gli indagati, tramite la loro attività commerciale, hanno messo in vendita mozzarella di bufala campana con marchio DOP che differiva dall’originale per origine, quantità e qualità, violando le norme che proteggono questa denominazione.

Il Procuratore Pierpaolo Bruni ha sottolineato che la mozzarella di bufala campana ha una denominazione di origine protetta e una produzione regolamentata. L’inchiesta è stata condotta dai Carabinieri di Vitulazio con il supporto del Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno, e ha rivelato che le mozzarelle venivano vendute non solo nel loro punto vendita, ma anche in altri negozi in Italia e all’estero, incluso in Francia e Austria, violando le regole rigide sulla composizione del latte utilizzato.

La miscelazione di latte di bufala e di latte vaccino era comune, con il latte vaccino spesso prevalente, nonostante il disciplinare escluda questa pratica per la produzione di mozzarella di bufala campana. Le mozzarelle falsificate venivano distribuite anche ad altri caseifici, oltre che alla grande distribuzione, garantendo un guadagno significativo a scapito dei consumatori che acquistavano un prodotto non conforme.

L’inchiesta si è avvalsa di varie tecniche investigative, tra cui analisi di dati GPS e telefonici, intercettazioni telefoniche, osservazioni, e analisi dei prodotti sequestrati.