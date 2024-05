Falso custode in un campo sportivo a Napoli, denunciato

Napoli – La polizia locale ha messo fine alle attività illegali di un individuo che si spacciava per custode di un campo di calcio nel quartiere di Santa Rosa a Napoli. Il sessantenne, la cui identità non è stata resa nota, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per aver occupato abusivamente terreno pubblico al fine di lucrare illecitamente.

Il modus operandi dell’uomo consisteva nel presentarsi come custode dell’impianto sportivo e richiedere il pagamento di una tariffa per l’uso del campo sportivo. Tuttavia, le indagini condotte dagli Agenti dell’Unità Operativa San Giovanni hanno rivelato che non solo il soggetto non aveva alcun legame ufficiale con la struttura, ma si dedicava anche alla vendita abusiva di alimenti all’interno dello stesso impianto.

Gli agenti, vestiti in borghese, si sono presentati presso l’impianto sportivo avanzando una richiesta di prenotazione del campo di calcio. È stato in questo momento che il falso custode è stato intercettato e denunciato per le sue attività illecite.

In seguito alla denuncia, è stato sequestrato il materiale utilizzato per la vendita abusiva di alimenti e il vero custode dell’area è stato contattato per riprendere possesso delle chiavi precedentemente detenute dal truffatore.