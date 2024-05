JYSK apre un nuovo store in Campania: posizioni aperte e dettagli

L’apertura del terzo negozio JYSK in Campania è un evento molto atteso. Questa catena danese offre mobili, articoli per la casa e materassi, e l’inaugurazione è programmata per venerdì 10 maggio alle ore 10 a Nola, presso il centro commerciale Vulcano Buono.

Per accogliere i clienti, è stata organizzata una vendita straordinaria con sconti fino al 70% su oltre duemila articoli della catena, che comprendono una vasta selezione di prodotti per la casa e il giardino, come mobili, tessili, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto. Inoltre, coloro che visiteranno il negozio il giorno dell’apertura potranno usufruire di uno sconto aggiuntivo del 10%.

JYSK ha l’obiettivo di raggiungere i 100 negozi in Italia entro il 2024, e sono previste nuove aperture e centinaia di opportunità di lavoro. Anche se il personale a Nola è già completo, ci sono ancora posizioni aperte in altre zone della Campania, come il Deputy Store Manager per il punto vendita di Casoria e, in vista delle prossime aperture, si stanno assumendo a Nocera Inferiore Store Manager e Deputy Store Manager, mentre a Castellammare di Stabia sono disponibili posizioni di Deputy Store Manager e Sales Assistant.