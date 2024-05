Lite tra fidanzati finisce a coltellate: indagini in corso

Nella notte, nella zona di Pescopagano al confine tra Castel Volturno e Mondragone, una lite rischiava di trasformarsi in tragedia. I protagonisti sono un uomo e una donna di 45 anni, entrambi di origine straniera e residenti in viale Serena, dove si è verificato l’incidente. Attualmente, i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone stanno conducendo indagini per chiarire i dettagli del fatto di sangue.

Secondo le prime informazioni, si ipotizza che la lite sia scoppiata a seguito di una discussione privata. Durante lo scontro, entrambe le persone coinvolte hanno utilizzato la stessa arma per ferirsi reciprocamente. Per fortuna, le loro ferite non sono gravi e si limitano a tagli superficiali. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire completamente l’accaduto e chiarire le dinamiche della colluttazione.