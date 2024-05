Poggiomarino, sequestrata un’area in cui erano depositati rifiuti

I Carabinieri del Nucleo forestale di Roccarainola hanno condotto un’operazione volta a proteggere il bacino idrografico del fiume Sarno e a contrastare lo smaltimento illecito di materiali provenienti da attività artigianali. Durante un controllo presso un’autofficina a Flocco, nel Comune di Poggiomarino, hanno scoperto che su un’area esterna di circa 100 metri quadrati, appartenente all’officina, erano stati depositati vari materiali, tra cui parti meccaniche di autoveicoli, oli esausti, ammortizzatori e pneumatici usati.

Secondo le disposizioni del Codice dell’Ambiente, tali materiali sono classificati come rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, e erano stati accumulati a terra senza precauzioni per la tutela dell’ambiente. All’interno dell’officina, i carabinieri hanno anche scoperto un locale utilizzato per la verniciatura delle automobili, privo delle autorizzazioni necessarie per le emissioni in atmosfera.

L’ispezione ha portato al sequestro dell’area dove erano stati stoccati i rifiuti, e il titolare dell’autofficina è stato denunciato in stato di libertà per gestione illecita di rifiuti e per le emissioni non autorizzate in atmosfera. Questi controlli rientrano nell’ambito delle attività di tutela ambientale condotte dal gruppo Carabinieri Forestali di Napoli, in coordinamento con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.