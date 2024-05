CPI: Promuovere inclusione e parità di genere sul lavoro

CPI, Cooperiamo Per Includerti: promuovere l’inclusione e la Parità di Genere sul Lavoro

Il prossimo lunedì 13 maggio, presso la Casa del Cittadino a Angri, si terrà un evento di grande rilevanza per la promozione dell’inclusione e della parità di genere nel mondo del lavoro. Organizzato dal Centro per l’Impiego della Regione Campania, in collaborazione con vari enti e istituzioni, il programma prevede una serie di interventi e discussioni mirate a sensibilizzare sulle disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro e a promuovere azioni concrete per contrastarle.

L’apertura dei lavori sarà caratterizzata da saluti istituzionali e interventi di esponenti di rilievo, tra cui Pina Sabina Orlando, funzionaria del CPI di Scafati, e Cosimo Ferraioli, Sindaco del Comune di Angri. Saranno affrontati temi cruciali come il ruolo delle istituzioni nella promozione dell’inclusione e le strategie per contrastare le discriminazioni di genere sul lavoro.

Particolare attenzione sarà dedicata al contributo della Guardia di Finanza nel contrasto al lavoro sommerso e nella tutela dei lavoratori, con interventi di Maria D’Aniello e Gabriele Borbone. Inoltre, si discuterà degli obiettivi e delle azioni dell’INPS per promuovere la parità di genere, con l’intervento della direttrice provinciale Giovanna Baldi.

L’evento sarà aperto al pubblico e si invitano tutti coloro interessati a partecipare attivamente alla discussione e al dibattito. È possibile prenotarsi contattando il numero unico o via email al CPI di Scafati.

Programma

In contemporanea alla conferenza, si terrà anche un recruiting day presso la sala Pro Loco, dove le aziende e i partecipanti avranno l’opportunità di incontrarsi e discutere opportunità di lavoro, promuovendo un mercato del lavoro inclusivo e equo.

L’evento di rilevante interesse sociale, organizzato in occasione della “Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro”, istituita con la legge regionale numero 17 del 26 ottobre 2021, prevede un focus sulle discriminazioni in ambito lavorativo nelle più varie sfaccettature (le discriminazioni di genere, di provenienza etnica per condizione socioeconomiche e per disabilità) e contestuale fase di reclutamento mediante il coinvolgimento dell’imprese e valutazione delle professionalità e qualifiche da queste richieste.