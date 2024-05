La solennità di San Prisco, tra fede, cultura e tradizione

In un connubio tra fede, cultura e tradizione, la solennità di San Prisco si conferma un momento di gioia e condivisione per tutta la comunità

Nocera Inferiore – Il borgo di San Prisco, nella zona del Vescovado, si prepara ad accogliere con gioia la solennità del suo patrono, offrendo un programma ricco di eventi che unisce la devozione religiosa alla vivacità culturale e tradizionale della comunità.

Le celebrazioni religiose avranno inizio giovedì 9 maggio con tre messe solenni alle ore 7.30, 9.00 e 11.00, quest’ultima presieduta dal vicario generale mons. Vincenzo Leopoldo. Nel pomeriggio, alle ore 18.00, avrà luogo la suggestiva processione con il busto d’argento di San Prisco, che attraverserà le vie del borgo per giungere, verso le ore 20.00, presso la chiesa di San Matteo. Qui partirà la processione solenne, che culminerà in Cattedrale con la Messa presieduta dal parroco.

Solennità di San Prisco, tra sacro e profano

Ma le celebrazioni non si esauriscono qui. Il 10 maggio sarà dedicato al pellegrinaggio delle associazioni di volontariato e alla Messa presieduta da don Gaetano Ferraioli, mentre l’11 maggio sarà il turno del pellegrinaggio del Movimento dei Focolari e della Messa presieduta da un Missionario del Preziosissimo Sangue. Domenica 12 maggio, infine, si terrà la Santa Messa di ringraziamento seguita dalla Messa e dalla processione del busto per le strade del borgo Vescovado.

Ma non è solo la dimensione religiosa a caratterizzare questa festa. Il programma culturale offre occasioni di incontro e divertimento per tutti. Dal 6 al 10 maggio sarà possibile visitare il Museo Diocesano San Prisco, mentre per i più piccoli è in programma una festa sul sagrato della Cattedrale il 5 maggio, con giochi e intrattenimenti dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Gli appassionati di gastronomia potranno deliziarsi con l’International Street Food in programma dal 9 al 12 maggio in Via D’Angiò, mentre la musica sarà protagonista con concerti che spaziano dagli anni ’90 alle voci storiche della musica italiana. La banda Città di Bracigliano girerà per la città il 9 maggio per annunciare la festa e si esibirà in concerto mattutino in piazza Diaz. Sabato 11, al borgo Vescovado, sarà la volta dello show Remember 90 con Lele Blade in concerto, mentre venerdì 10 maggio sarà il turno del concerto di Silvia Mezzanotte dei Matia Bazar in piazza Diaz.

La chiusura della festa avverrà domenica 12 maggio con il “Palio del Borgo”, competizione tra gli abitanti del quartiere per l’abbellimento delle strade al passaggio della processione. La strada vincitrice avrà l’onore di ricevere una maiolica con l’immagine di San Prisco da collocare nella zona, simbolo di devozione e comunità.

In questo connubio tra fede, cultura e tradizione, la solennità di San Prisco si conferma un momento di gioia e condivisione per tutta la comunità, che si unisce per celebrare e onorare il proprio patrono.