Nocera Inferiore. Ufficiale giudiziario chiedeva sesso per evitare lo sfratto

Un ufficiale giudiziario del Tribunale di Nocera Inferiore è stato coinvolto in un giro di estorsioni e corruzione. Secondo le indagini, l’uomo gestiva le notifiche per sfratti, protesti ed esecuzioni, ma abusava del suo potere per ottenere favori in cambio di rimandare o annullare i provvedimenti. In particolare, chiedeva denaro da avvocati e imprenditori in cambio di informazioni riservate e manipolava le pratiche per ottenere benefici personali.

Le minacce

Ancora più grave, costringeva donne in condizioni di vulnerabilità socio-economica, minacciandole di sfratto, a concedergli favori sessuali per evitare l’esecuzione delle procedure di sfratto. Cinque persone coinvolte nell’inchiesta saranno processate con il rito ordinario, mentre tre hanno richiesto il patteggiamento e sei hanno optato per il rito abbreviato, tra cui gli avvocati coinvolti. L’ufficiale giudiziario è stato arrestato nel settembre dell’anno scorso con accuse di concussione sessuale aggravata, violenza sessuale aggravata, rivelazione di segreto d’ufficio e corruzione in atti giudiziari. Gli episodi sarebbero avvenuti tra luglio e novembre del 2022.

Il sistema

L’inchiesta, guidata dal procuratore Antonio Centore della Procura di Nocera Inferiore, ha rivelato un vero e proprio “sistema di mercimonio” che coinvolgeva imprenditori, avvocati e privati. L’ufficiale giudiziario avrebbe ricevuto tangenti da avvocati di diverse città, ma anche da imprenditori locali. Gli inquirenti hanno scoperto che l’uomo avrebbe minacciato alcune donne con problemi finanziari, costringendole a rapporti sessuali per evitare lo sfratto. La gravità dei reati ha spinto il Tribunale del Riesame di Salerno, l’8 marzo di quest’anno, a ordinare la sua carcerazione per prevenire il rischio di ulteriori abusi.