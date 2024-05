San Valentino Torio, lavori di manutenzione sul territorio

San Valentino Torio – Tanti i lavori di manutenzione che si stanno realizzando in questi giorni per la manutenzione del verde, la messa in sicurezza del patrimonio, la sicurezza negli edifici scolastici.

Lavori in corso per potature, diserbo, taglio prati nella Villa Comunale, nei giardini scolastici, nell’ area a verde di Via Leonardo da Vinci (zona cooperative edilizie) ed in varie strade del paese. Sistemate anche le tabelle pubblicitarie in corten che sono nelle rotatorie di Via Provinciale Sarno Nocera e sulla superstrada ex SR 367, che erano state danneggiate a seguito di vari incedenti stradali. Completato anche la fornitura e posa in opera delle tende nelle aule del plesso di scuola media di Via Terrazzani, dopo avere completato nei vari plessi di scuola elementare. Si Proseguirà anche nei plessi di scuola per l’ infanzia, ove necessario.

Comunicato Stampa, Sindaco Michele Strianese e l’Amministrazione Comunale