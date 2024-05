Verso Angri-Gallipoli: un match che vale una stagione

Domenica 12 maggio allo Stadio Pasquale Novi di Angri, la squadra allenata da mister Liquidato scenderà in campo per conquistare la salvezza.

Domenica 12 maggio ore 16:00 allo Stadio Pasquale Novi di Angri, la squadra allenata da mister Liquidato scenderà in campo per conquistare la salvezza tramite playout. I doriani dovranno affrontare il Gallipoli, squadra che i grigirossi non sono mai riuscita a battere nel corso della stagione (sconfitta per 3-2 in casa, pareggio per 1-1 fuori casa). Entrambe le squadre dovranno rinunciare ai propri numeri 7 per squalifica: da una parte Palmieri e dall’altra Munoz.

L’Angri avrà a disposizione 2 risultati su 3 nei 120 minuti per mantenere la categoria; infatti se dopo i 90 minuti in parità, anche i supplementari dovessero terminare in parità, il Gallipoli sarebbe condannato alla retrocessione.

Verso Angri-Gallipoli: si prevede tutto esaurito

Nell’ultimo match dell’anno e, forse, il più importante i supporters grigiorossi non faranno mancare il loro sostegno alla squadra. Infatti ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, con il Novi che sarà un’arma in più per la compagine doriana.