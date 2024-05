Calcio, Serie A: Napoli, ci sono possibilità per la Conference League?

Il Napoli potrebbe garantirsi la qualificazione alla prossima Conference League con un buon finale di stagione, segnando così la sua prima partecipazione a questa competizione introdotta dalla UEFA tre anni fa. Pur essendo il terzo torneo europeo per importanza dopo la Champions League e l’Europa League, la Conference League permetterebbe comunque agli azzurri di mantenere viva la loro presenza in Europa per il quindicesimo anno consecutivo, consolidando così la loro esperienza internazionale. Aurelio De Laurentiis è determinato a ottenere la qualificazione per la Conference League.

Il presidente punta a questo traguardo non solo per l’importanza sportiva, ma anche per i benefici economici che comporterebbe. Si stima che la Fiorentina potrebbe guadagnare circa 20 milioni di euro in caso di vittoria in finale, sbloccando così anche il nono posto per la qualificazione alla Conference League. Inoltre, bisogna considerare i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti allo stadio, che potrebbero aggiungere ulteriori milioni di euro alle entrate complessive.