Festa della mamma solidale con il pizzaiolo Antonio Sbarra

Evento Solidale “Insieme per una Pizza” in Occasione della Festa della Mamma a Nocera Inferiore

Domenica 12, il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Nocera Inferiore dell’Ospedale Umberto I diventerà il palcoscenico di un evento solidale di beneficenza, organizzato dal pizzaiolo Antonio Sbarra, in occasione della Festa della Mamma. L’iniziativa, inserita nel progetto “Insieme per una pizza”, vedrà la partecipazione di numerosi artisti dell’arte bianca, impegnati nella preparazione di pizze a portafoglio per le mamme, le neo-mamme e le mamme in dolce attesa.

Lo stesso Sbarra si esibirà sul posto insieme agli altri artisti, creando un’atmosfera di festa e condivisione. L’evento rappresenta un’opportunità non solo per celebrare le mamme, ma anche per sostenere una nobile causa attraverso la solidarietà e la generosità dei partecipanti.

La stampa è invitata a partecipare e a documentare questo momento di gioia e solidarietà. Un gesto che, con semplicità e convivialità, porta un sorriso sul volto delle mamme e contribuisce a promuovere valori di altruismo e assistenza nella comunità.