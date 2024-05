Il “Maggio della Cultura” nei licei dell’Agro

Nel mese di Maggio, due eventi culturali si svolgeranno nei licei locali. Il Liceo scientifico “B. Rescigno” di Roccapiemonte ospiterà il primo, mentre il secondo si terrà al Liceo scientifico “N. Sensale” di Nocera Inferiore.



Il primo evento avrà luogo venerdì 10 maggio, a partire dalle 10.00, nell’aula magna del “B. Rescigno” di Roccapiemonte. Questa sarà un’occasione per commemorare mons. Mario Vassalluzzo, noto giornalista, storico, scrittore, parroco e già vicario generale della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, deceduto il 4 marzo 2014. Durante l’evento sarà presentato il libro “Don Mario Vassalluzzo – Pastore secondo il Concilio”, pubblicato da D’Amato Editore. La dirigente scolastica Rossella De Luca darà il benvenuto agli ospiti. Il professor Giuseppe Palmisciano, uno degli autori del libro in onore di mons. Vassalluzzo, interverrà e dialogherà con gli studenti.



Il secondo evento è previsto per venerdì 17 maggio, alle 10.30, presso il Liceo scientifico “N. Sensale” di Nocera Inferiore durante il quale, nell’aula magna sarà presentato il libro “Giuseppe Dossetti. La politica come missione”. Dopo i saluti del dirigente scolastico Rosario Pesce, l’autore Luigi Giorgi sarà a disposizione degli studenti per discutere con loro.



Questi eventi sono parte di una serie promossa dalla Diocesi, in collaborazione con il Mensile Insieme, il Museo diocesano San Prisco e gli Uffici Comunicazioni Sociali e Beni Culturali, per rafforzare il legame con il mondo scolastico.



Biancagiuliana Pepe