Scafati. Rigenerazione ex Papiro Sud, la rettifica di Aliberti

In riferimento all’articolo dal titolo “Scafati, Aliberti dà il via libera per il centro commerciale all’ex Papiro Sud”, a firma del giornalista Alfonso Romano, è giunta tale richiesta di rettifica, che si pubblica integralmente

Le parole del sindaco Aliberti

“Va chiarito, in premessa, che la delibera di Giunta a cui si fa riferimento nell’articolo è una semplice presa d’atto di un provvedimento amministrativo gestionale, che nulla ha a che fare con la volontà politica e che scaturisce dall’applicazione della normativa vigente sulla scorta di sentenze statuite dal TAR e dal Consiglio di Stato, riconoscendo ad un cittadino un diritto sacrosanto previsto dalla legge.

Il privato titolare dell’area che sarà riqualificata aveva presentato in passato il progetto di rigenerazione urbana, rispetto al quale le passate amministrazioni, non si sa per quale motivo, non si sono mai pronunciate.

In particolare, il progetto riguarda due distinti interventi, il primo è inerente ad un cambio di destinazione d’uso di una parte dell’area con destinazione produttiva, da industriale a commerciale, finalizzato alla realizzazione di un “Parco commerciale” composto da tre organismi edilizi mediante la ristrutturazione di preesistenti immobili ricadenti in aree urbanistiche compatibili con la strumentazione urbanistica vigente.

L’altro progetto è afferente al cambio d’uso di preesistenti immobili produttivi, da industriale a residenziale, con la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, il cui 30% sarà trasferito al Comune di Scafati, previa approvazione in Consiglio Comunale di apposita convenzione da stipulare con il soggetto attuatore.

Rispetto al primo progetto, l’imprenditore in questione non ha inteso avvalersi delle agevolazioni e/o dei benefici previsti dal cosiddetto Piano Casa – che prevede premialità con maggiori volumetrie – bensì ha utilizzato le consistenze volumetriche preesistenti e legittime. Pertanto pagherà all’ente tutti gli oneri previsti dalla legge, senza alcun tipo di agevolazione né di favoritismi.

Nell’articolo in questione si parla di variante. Niente di più falso. Prima di tutto, le varianti al Prg devono essere sottoposte al vaglio del Consiglio comunale, che è deputato ad approvarle. Tra l’altro, in questo caso, non è stata attuata alcuna variante, alcuna procedura preferenziale, né deroghe o altro, ma è stata semplicemente attivata dal dirigente competente la procedura amministrativa dovuta per legge per il

riconoscimento di un diritto legittimo di un cittadino, peraltro in linea – come già anticipato sopra – delle sentenze dei Tribunali amministrativi (TAR e CdS)

Dalla politica non poteva essere fornita alcuna indicazione al riguardo, non essendo la questione di competenza della politica, ma esclusivamente gestionale e amministrativa.

Ho sempre detto “NO” ai centri commerciali e credo sia giunto il momento di porre freno al tentativo di becera strumentalizzazione – da parte di qualcuno – di un diritto riconosciuto ad un cittadino attraverso l’ufficio urbanistica e sulla base delle vigenti norme”.