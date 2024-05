Uomo ruba Gratta e Vinci e soldi: si ferisce e viene arrestato

Chiamare quanto accaduto un semplice furto sarebbe minimizzare l’accaduto. Il 29enne battipagliese, originario dell’Ucraina e con una lunga lista di precedenti, rischiava di perdere la vita se non fosse stato trovato e arrestato dalla polizia di Battipaglia. Probabilmente gli agenti del Commissariato, guidati dal vicequestore Giuseppe Fedele, gli hanno salvato la vita. Alle 8:20 di ieri mattina è stato trovato in una pozza di sangue in un casolare abbandonato in via Petrarca.

Un’ora prima, la polizia aveva ricevuto la segnalazione di un furto presso l’edicola “Corvo” in via Olevano. Quando sono arrivati, hanno trovato la saracinesca divelta e tutto in disordine all’interno. Tracce di sangue erano sparse per le vie circostanti, fino a terminare davanti al casolare dove è stato trovato il giovane. Gli agenti hanno trovato il 29enne ferito e hanno chiamato il 118, che lo ha portato in ospedale per essere medicato. In suo possesso c’era uno zaino con denaro e gratta e vinci rubati. Su disposizione del pm Marinella Guglielmotti è stato arrestato e indagato per furto aggravato.