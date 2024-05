Calcio, Serie A: Napoli-Bologna alle 18:00. Probabili formazioni e altro

L’anticipo del sabato al Maradona è cruciale per il destino finale della stagione di Napoli e Bologna. Gli azzurri, attualmente ottavi in classifica, devono assolutamente conquistare i tre punti per tentare di avvicinarsi alla Lazio e evitare di scivolare al nono posto, rischiando così di perdere l’opportunità di partecipare alle competizioni europee nella prossima stagione. Questo sarebbe un risultato disastroso per una squadra che solamente dodici mesi fa si laureava campione d’Italia.

Dall’altra parte, il Bologna, sorpresa di questa stagione, occupa la quarta posizione, ma deve difendersi dall’attacco all’ultimo posto valido per l’Europa proveniente da Atalanta (che ha una partita in meno) e Roma, entrambe distanti di quattro punti. Entrambe le squadre stanno attraversando un momento di difficoltà. Il team di Thiago Motta ha vinto solo una delle ultime cinque partite, ma non ha subito sconfitte in campionato dal 9 marzo contro l’Inter. Le cose vanno peggio per Osimhen e compagni, che hanno raccolto solo tre punti nelle ultime quattro partite, riuscendo a vincere solamente una volta nelle ultime otto sfide.

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera – Anguissa, Lobotka, Cajuste – Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

Bologna (4-1-4-1): Skorupski – Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen – Freuler – Orsolini, Aebischer, El Azzouzi, Saelemaekers – Zirkzee. All. Thiago Motta.

Dove vedere il match in TV

La partita tra Napoli e Bologna sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per guardare il match in televisione, è possibile collegare la propria smart TV a internet e accedere all’applicazione della piattaforma. Chi non possiede una smart TV può installare l’app su console da gioco come Playstation e Xbox, oppure su dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box e Google. Gli abbonati a Sky con Decoder SkyQ potranno vedere la partita anche sui canali Zona Dazn, attivabili con un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.