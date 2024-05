E.R., 21enne residente in loco e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione illecita di materiale esplosivo.

I carabinieri di Castellammare di Stabia hanno scoperto un ordigno esplosivo, potenzialmente letale, con un vano per contenere oggetti come chiodi e liquidi infiammabili. E.R., 21enne residente in loco e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione illecita di materiale esplosivo. Durante la perquisizione della sua abitazione, è stato trovato un ordigno improvvisato.

L’esplosivo, composto da una tanica di plastica legata a una bomba artigianale, pesava complessivamente 1 chilo e 200 grammi. Il nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli è intervenuto per mettere in sicurezza l’area e neutralizzare l’ordigno in una zona sicura.

L’arrestato è ora in custodia cautelare. I carabinieri stanno conducendo indagini per ricostruire completamente l’accaduto.