Cavallo di ritorno sull’auto: all’appuntamento si presenta la polizia e lo arresta

I Falchi della Squadra Mobile della Questura di Caserta hanno arrestato L.A., nato nel 2000 e residente a Melito di Napoli, già con precedenti penali, sorpreso in flagranza di estorsione in concorso, utilizzando il metodo noto come “cavallo di ritorno”.

Il 9 maggio scorso, O.G. di Santa Maria Capua Vetere, ha subito il furto della propria Fiat 500X a Secondigliano, Napoli. Nella stessa giornata, la vittima ha denunciato il furto alla Squadra Mobile di Caserta, riferendo di essere stato contattato da sconosciuti per restituire l’auto in cambio di circa 2000 euro.

Di conseguenza, la Squadra Mobile – Sezione Falchi si è appostata nel luogo concordato per la consegna, vicino al cimitero di Marano, dove hanno fermato L.A. mentre prendeva i soldi. Successivamente, seguendo le indicazioni dell’arrestato, hanno recuperato l’auto rubata a Secondigliano, Napoli, in via Cupa della Filanda. Sentito il PM di turno della Procura di Napoli – Nord, L.A. è stato arrestato in flagranza di estorsione in concorso e portato nel carcere di Poggioreale.