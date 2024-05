Furti durante la notte nel napoletano: arrestato un sedicenne

All’alba, a Giugliano in Campania, i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia percorrono via Santa Maria a Cubito quando notano una Fiat Punto. I militari sono impegnati in un’indagine mirata a prevenire furti, e l’auto è tra quelle segnalate per il possibile coinvolgimento in attività criminali. Durante la notte, nella zona si sono verificati diversi furti, consumati e tentati.

Non appena viene ignorato l’alt, inizia un inseguimento che si protrae per diversi chilometri, caratterizzato da manovre rischiose e tentativi di speronamento. L’autista, l’unico a bordo, abbandona l’auto in via Madonna del Pantano e cerca di fuggire a piedi nelle campagne circostanti. Dopo una breve colluttazione, durante la quale uno dei militari rimane ferito, viene bloccato dai Carabinieri. Il ragazzo ha 16 anni ed è residente nel campo rom Giuglianese di via Carrafiello.

Durante la perquisizione, vengono trovati attrezzi per lo scasso, bottiglie di liquore, ricevute di scommesse, materiale di cancelleria e denaro.

Le indagini continuano, e grazie al contributo degli agenti del commissariato locale e dei Carabinieri della Tenenza di Quarto, si scopre che il ragazzo, presumibilmente insieme ad altre 5 persone, è coinvolto in altri 6 episodi avvenuti durante la stessa notte.

Il primo è un tentato furto in un albergo di Varcaturo, seguito da un furto in un ristorante di via Staffetta. Successivamente, i ladri hanno tentato di rubare in un negozio di Giugliano in via Casacelle, per poi cercare di saccheggiare un centro scommesse di via San Nullo. Non soddisfatti, hanno rubato anche il registratore di cassa da un ristorante cinese di via Ripuaria e alcuni scatoloni da un autotrasportatore parcheggiato in un centro commerciale di via Santa Maria a Cubito.

Ulteriori indagini hanno attribuito al gruppo di ladri altri 2 episodi avvenuti a Quarto, in una posta privata di via Seitolla e in un centro scommesse di via Masullo. Il sedicenne è stato arrestato e trasferito nel centro di prima accoglienza di Napoli Colli Aminei. Il Carabiniere ferito dovrà riprendersi per 10 giorni a causa di una distorsione alla caviglia. La ricerca dei complici è ancora in corso.