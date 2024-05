Quando la roulotte diventa una barca 

Una roulotte che può essere messa in acqua e navigare come una barca? Ci ha pensato la startup turca SealVans, ad unire due mondi, quello di chi ama il campeggio e di chi ama l’acqua. Ecco la roulotte anfibia per uno splendido viaggio on the road che può essere utilizzata come un’imbarcazione oppure come un vero e proprio camper. Basta un attimo per cambiare la configurazione e per questa sua peculiarità fa innamorare esperti del settore ed appassionati camperisti. SealVans può essere utilizzato praticamente ovunque. Immaginate di viaggiare lungo la costa oppure di fermarsi nelle vicinanze di un magnifico lago. Un momento dopo si potrà navigare nelle acque e godersi la massima libertà con un mezzo di qualità.

Due le versioni disponibili, 01 Class e 02 Class. La più piccola misura 4,20 mt, pesa 750 kg e viene mossa da un motore inferiore ai 10 CV. La più grande arriva fino a 7,50 mt con un peso compreso tra i 750 ed i 3.500 kg e viene spinta da un motore Honda fuoribordo da 50 CV. Entrambe raggiungono la velocità in acqua di 13 nodi (circa 24 km/h). Disponibile anche un motore elettrico con batterie ricaricabili, ma la velocità massima non cambia. Con le sue dimensioni la più piccola non richiede particolari permessi per essere messa in acqua (basta una licenza per il traino di roulotte), mentre la più grande in Italia richiede il patentino nautico.

Esteticamente le due roulotte sono molto simili, hanno un aspetto futuribile e possono ospitare dalle 2 alle 4 persone in base al modello che scegliete. I comandi per la navigazione sono nascosti subito sotto il parabrezza panoramico a 180° (lo è anche il tetto). Così si può godere il panorama di fronte anche mentre si sta pranzando o comodamente seduti sul divano ad U che, all’occorrenza, può essere convertito facilmente in un letto matrimoniale. In entrambe le versioni cucina e bagno sono piccoli, ma funzionali, mentre nella versione più grande è presente un secondo salotto che può trasformarsi anch’esso in camera da letto per una o due persone.