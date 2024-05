Tre i candidati in lizza per la fascia tricolore Squillante per il centrosinistra, Cocca per il centrodestra e Vincenzo Sirica

Sarno al voto: tre aspiranti alla carica di Sindaco per il dopo Canfora

Tre i candidati in lizza per la fascia tricolore nella città di Sarno: Francesco Squillante per il centrosinistra, Giovanni Cocca per il centrodestra e Vincenzo Sirica come candidato di espressione civica.

Gli schieramenti

A sostegno di Squillante, ampio sostegno da parte di: Base Popolare, Partito Democratico, PSI, Italia Viva Squillante Sindaco, Impegno e Passione.

Per Cocca, le liste che lo supportano sono Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Liberi e Democratici, Prima Sarno e Cocca Sindaco.

Vincenzo Sirica, invece, riceve il sostegno della lista Con Noi marcatamente espressione del locale civismo.

Ciascuna lista conta 24 candidati, tra cui diversi assessori uscenti in cerca di riconferma, così come consiglieri sia della maggioranza che dell’opposizione. L’approccio e le proposte di questi tre candidati riflettono le varie sfaccettature dell’elettorato di Sarno, offrendo ai cittadini la possibilità di scegliere il profilo politico che meglio rispecchia le loro visioni e le loro aspirazioni per il futuro della città.