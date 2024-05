Tempesta solare porta l’Aurora Boreale in Italia

Aurora Boreale in Italia – Il risveglio di moltissimi italiani è stato all’insegna della meraviglia, ma non quanto la serata che hanno vissuto i pochi fortunati che, la scorsa notte, hanno alzato il naso all’insù e assistito ad uno spettacolo mozzafiato. Dopo le 21.00 il cielo di molte città si è colorato di un rosso vivo, quasi viola, che ha destato fin da subito lo stupore e la curiosità di molti che hanno subito immortalato il momento in uno scatto incredibile. Una tempesta geomagnetica, che ha interessato la Terra nelle ultime ore, ha infatti portato l’Aurora Boreale in Italia.

La tempesta solare ha iniziato la sua attività intorno alle 19:00 (ora italiana) per poi proseguire con un primo picco alle 21:05 e un secondo alle 23:15.

Come si legge sulle pagine di divulgazione scientifica, è sempre più possibile assistere a spettacoli naturali come quello della scorsa notte, non solo nei Paesi del Nord Europa, ma anche a latitudini più basse

Giovanni Mezzadri è l’autore dello scatto in copertina, nonché membro di Chi ha paura del Buio?, nota pagina social di divulgazione.