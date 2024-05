Voto a San Marzano sul Sarno: quattro candidati per la carica di sindaco

Corsa per la carica di sindaco. Sono quattro gli aspiranti pronti a sfidarsi per conquistare la fiducia dei cittadini

Elezioni Comunali a San Marzano sul Sarno: quattro candidati per la carica di sindaco

A San Marzano sul Sarno, si accende la corsa per la carica di sindaco. Sono quattro gli aspiranti pronti a sfidarsi per conquistare la fiducia dei cittadini. Nei prossimi 30 giorni, i marzanesi avranno l’opportunità di incontrare e ascoltare le proposte politiche dei quattro sindaci e dei 64 candidati al Consiglio comunale, in vista delle elezioni. La novità di quest’anno è rappresentata dal premio di maggioranza, che verrà assegnato al candidato sindaco che otterrà più voti, accompagnato da un gruppo di 11 consiglieri. Per l’opposizione, invece, ci saranno cinque scranni disponibili in proporzione ai voti di lista ricevuti. Tra i contendenti, spiccano nomi di rilievo, ognuno con una storia e un programma diversi.

Andrea Annunziata si ripropone

Andrea Annunziata, attuale presidente dell’Autorità Portuale del Tirreno Centrale, si candida per la carica di sindaco, con un mandato in scadenza il prossimo gennaio. Già sindaco della città dal 1993 al 2002, Annunziata fa ritorno nella competizione elettorale dopo aver tentato nel 2015, perdendo per una manciata di voti contro l’uscente sindaco Cosimo Annunziata. In extremis l’inserimento nel suo gruppo di Angela Calabrese e Filomena Fallo, quest’ultima presente nella lista di Grimaldi fino alla notte precedente. Tra i sostenitori di Annunziata, ci sono volti noti della politica locale, tra cui gli uscenti consiglieri Vincenzo Marrazzo, Franco Grimaldi, Colomba Farina e l’ex assessore Raffaele Belvedere.

Grimaldi è un ritorno

Franco Grimaldi, tornato in campo dopo 15 anni, ha annunciato la sua candidatura supportato da Italia Viva, Fratelli d’Italia e gruppi civici. La lista “Agire con Franco sindaco” vede la presenza di volti noti della politica locale, tra cui l’ex presidente del consiglio comunale Tiziana Prete e gli ex assessori Francesca Barretta e Andrea Oliva.

Zuottolo ci riprova

Carmela Zuottolo, già prima cittadina di San Marzano, ha lavorato a una nuova squadra di “giovani talentuosi marzanesi”, presentando la lista “San Marzano siamo noi” insieme a un gruppo di professionisti locali.

Oliva c’è

Margherita Oliva, docente universitaria di diritto civile e avvocato di esperienza, è stata la prima a presentare il suo elenco di candidati con il programma elettorale. Oliva, già candidata nel 2020 con un ottimo risultato, guida la lista “Almamente per San Marzano sul Sarno”, che include diversi esponenti del Movimento 5 Stelle.