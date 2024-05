Scafati. Rissa a San Pietro davanti alle famiglie paura e panico. Zuffa tra stranieri. L’allarme dei politici alle forze dell’ordine

Guerriglia urbana nei pressi della galleria commerciale Plaza, protagonisti un gruppo di extracomunitari. Scafati, dunque, continua a palesare episodi di violenza, la politica rilancia l’allarme sicurezza.

La rissa

Intorno alle 19 di ieri sera due persone hanno iniziato ad avere un alterco, dettato secondo le testimonianze dei presenti sul luogo dai fumi dell’alcol. Nel giro di pochi secondi la diatriba è degenerata, con uno dei due uomini che ha ferito in testa l’altro con una bottiglia di vetro. A questo punto la situazione si è trasformata in guerriglia, con l’avvento di altri due stranieri che hanno provato a fare giustizia al ferito rimasto a terra.

L’intervento delle forze dell’ordine

Immediata la richiesta d’aiuto a carabinieri e volontari del 118, giunti non prima di aver assistito ad altri minuti di colluttazione tra i quattro. Una rissa durata più di mezz’ora, prima dell’avvento dei militari dell’Arma, che l’hanno sedata identificando i coinvolti per cui, nelle prossime ore, potrebbero scattare provvedimenti. Per due di loro, inoltre, è stato necessaria la medicazione da parte dei volontari del 118 arrivati sul posto. Non si fermano quindi i casi di violenza sul territorio, con un episodio che scuote ancora di più la cittadinanza per la platealità dei gesti in un orario di punta per la galleria commerciale scafatese. «L’escalation di violenza continua e bisogna prendere dei seri provvedimenti. Da mesi insistiamo con forza verso l’istituzione del comitato di ordine e sicurezza con la Prefettura, ricordando che giace ancora la delibera di consiglio comunale che istituiva il controllo del vicinato, organo che potrebbe essere fondamentale per prevenire sul nascere eventi di inaudita violenza» ha detto il consigliere comunale di Scafati Arancione, Francesco Carotenuto.

L’emergenza

Parole che fanno tornare in mente l’emergenza vissuta durante la scorsa amministrazione comunale dell’ex sindaco Cristoforo Salvati, ora esponente di opposizione: «Durante la nostra esperienza di governo abbiamo provveduto a creare nell’area un vero e proprio presidio di sicurezza, alternando agenti di polizia locale e carabinieri», ha evidenziato.

Alfonso Romano