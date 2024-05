Antonio Romano, ex parroco, scende in politica nell’Avellinese

Avellino – Un ex prete di Mercato San Severino, Antonio Romano, ha deciso di abbandonare il suo ruolo religioso per entrare in politica. Si è candidato alle elezioni come sfidante dell’attuale sindaco, Carmine De Angelis, a Chiusano San Domenico, nell’Avellinese. Romano guiderà una lista di sette aspiranti consiglieri comunali chiamata LiberAzione.

Antonio Romano, ex parroco, scende in politica e si candida alle amministrative

Romano aveva annunciato alcuni mesi fa di voler lasciare il suo ruolo di prete per amore di una donna che intendeva sposare. In seguito, ha deciso di entrare in politica per cercare di vincere le elezioni. Ha dichiarato che il suo obiettivo è quello di cambiare il modo in cui viene considerata la politica, non solo a Chiusano ma anche in Italia. Tuttavia, ha lamentato che la campagna elettorale è stata caratterizzata da comportamenti scorretti e mancanza di rispetto verso di lui e la sua lista. Ha anche notato che alcuni sostenitori della sua candidatura non hanno voluto esporsi per timore di ritorsioni.

Nonostante le difficoltà, Romano è determinato a continuare la sua battaglia politica e si sente come Davide contro Golia, sperando di ottenere un risultato positivo nelle elezioni.