Nuovi interventi in Campania per il disinquinamento del Fiume Sarno

Fiume Sarno – Il territorio campano si appresta a beneficiare di importanti opere volte al disinquinamento del Fiume Sarno, grazie ai nuovi interventi annunciati nei comuni di Angri, Poggiomarino, Sarno e Torre Annunziata. Il programma “Energie per il Sarno” prevede dunque il completamento della rete fognaria in queste aree, con lavori finanziati attraverso fondi PNRR e gestiti dal soggetto attuatore Gori; in collaborazione con la Regione Campania e l’Ente Idrico Campano.

Recentemente sono stati completati gli ultimi passaggi burocratici con la firma dei verbali di consegna dei lavori presso la sede Gori “Foce Sarno” a Castellammare di Stabia, confermando l’imminente avvio delle attività. Questi interventi rappresentano un passo significativo verso un ambiente più sano e sostenibile per la comunità campana.

L’inquinamento del Fiume Sarno: si va verso il miglioramento?

Questi interventi, programmati per essere ultimati entro il 2025, mirano all’eliminazione degli scarichi in ambiente, all’estensione del servizio di fognatura nelle zone non servite, al convogliamento delle acque reflue nei collettori comprensoriali e alla ristrutturazione delle reti fognarie esistenti. Ciò comporterà così un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e igienico-sanitarie, contribuendo al recupero della piena balneabilità nel golfo di Napoli.

In particolare, nei vari comuni interessati, gli interventi prevedono l’eliminazione di scarichi di acque reflue, la posa di nuove tubazioni per la raccolta delle acque miste e reflue, e l’estensione della copertura fognaria in zone attualmente non servite. L’importo complessivo dei finanziamenti varia da comune a comune, evidenziando l’importanza strategica di queste opere per il territorio e per la salute dei cittadini.