Pagani, asta pubblica per immobili comunali: manifestazione d’interesse

Il Comune di Pagani, attraverso la Commissione Straordinaria di Liquidazione, ha annunciato la disponibilità di diversi immobili di proprietà comunale per la vendita tramite asta pubblica ad offerte segrete in aumento sui prezzi a base d’asta.

Gli immobili oggetto di alienazione includono diverse proprietà distribuite nel territorio comunale, tra cui l’immobile in piazza Corpo di Cristo n. 3, l’immobile in via Aufiero, due immobili in via Garibaldi n.16, l’immobile in via Mangioni, la multisala in via Marconi, l’immobile in via De Gasperi, il terreno in via Filettine e il complesso Parco Arancio.

La vendita

La vendita avverrà mediante gara a procedura “aperta”, con l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Gli interessati possono partecipare presentando manifestazione d’interesse per uno o più lotti, con distinti plichi e offerte.

Per partecipare, è necessario consegnare la propria manifestazione d’interesse entro le ore 12 del 20 maggio 2024. Questa può essere effettuata personalmente presso il protocollo generale del Comune di Pagani, sito in piazza D’Arezzo, oppure tramite posta raccomandata e/o corriere, utilizzando un plico chiuso e sigillato contenente l’indicazione del mittente/concorrente e la dicitura “OFFERTA ACQUISTO IMMOBILE LOTTO n. …”.

Info e dettagli

Per ulteriori dettagli sulla procedura di partecipazione al bando di gara e sull’individuazione dei beni da alienare, è possibile consultare il seguente link sul sito ufficiale del Comune di Pagani: (www.comunedipagani.it/Bandi_concorsi/bandi_scadenza_2024.asp)