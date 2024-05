Incidente mortale a Cava De’ Tirreni, motociclista perde la vita 

Ancora una volta, la comunità di Cava De’ Tirreni è stata colpita da una tragedia sulle sue strade. Nella notte, un giovane di soli 37 anni, residente a Salerno nella zona di Torrione, ha perso la vita mentre era alla guida della sua motocicletta.

L’incidente fatale è avvenuto lungo via XXV Luglio, nella zona della rotatoria che si incrocia con via Pasquale Santoriello. L’uomo avrebbe perso il controllo della due ruote, impattando violentemente contro l’asfalto.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, purtroppo non è stato possibile salvare la vita del giovane motociclista, che è deceduto sul colpo.

Le autorità sono state tempestivamente allertate e si sono recate sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi del caso e per comprendere appieno le cause e la dinamica dell’accaduto. È stato annunciato che verranno utilizzate anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza posizionate nella zona per una più accurata ricostruzione dell’evento.

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione stradale, con il traffico bloccato fino alle prime luci dell’alba per consentire il recupero della scena e l’avvio delle indagini.

La comunità di Cava de’ Tirreni si stringe attorno alla famiglia e agli amici della vittima in questo momento di dolore e di lutto, mentre le autorità si adoperano per fare piena luce sull’accaduto e per prevenire tragedie simili in futuro.

Fonte: La Città