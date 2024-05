Pagani: Materia in Disordine, danza contro la discriminazione

Il palcoscenico dell’Auditorium S. Alfonso si prepara ad accogliere un evento straordinario, capace di unire arte e messaggi sociali in un vibrante spettacolo di danza. Sabato 18 Maggio, sotto la regia di Veronica Pepe e Marco De Alteris, prende vita Materia in Disordine, un’esperienza che promette di toccare le corde emotive del pubblico e di lasciare un segno indelebile nel cuore di chiunque vi assista.

L’idea alla base di questo spettacolo è potente nella sua semplicità: utilizzare la danza come strumento per esprimere concetti universali di uguaglianza, lotta contro la discriminazione, relazioni e integrazione. Attraverso movimenti fluidi e coreografie avvincenti, i 14 ballerini sul palco trasmetteranno un messaggio di speranza e di unità, dimostrando come, anche nel caos più totale, si possa trovare armonia e bellezza.

A guidare questo progetto ci sono due figure di spicco nel mondo della danza. Marco De Alteris, con il suo background internazionale e la sua esperienza come coreografo e insegnante, porta una prospettiva unica alla creazione dello spettacolo. Veronica Pepe, una vera e propria icona della scena hip hop e della street dance, contribuisce con la sua passione e il suo impegno a rendere questo evento non solo uno spettacolo, ma un’esperienza trasformativa.

I 14 talentuosi danzatori che calcheranno le tavole del palcoscenico portano con sé una varietà di stili e background, unendosi in un’unica voce per celebrare la diversità e l’inclusione. Tra di loro, spicca il giovane Mario Pepe, a soli 12 anni, che rappresenta non solo una promessa per il futuro della danza, ma anche un esempio tangibile del talento che fiorisce nella nostra comunità.

La giornata sarà divisa in due momenti distinti: al mattino, le scuole avranno l’opportunità di partecipare a una visione speciale dello spettacolo, mentre la sera il pubblico generale potrà godere dello straordinario talento dei ballerini. Indipendentemente dall’orario, ciò che accomuna entrambe le performance è l’obiettivo di ispirare e sensibilizzare le persone su tematiche importanti che riguardano tutti noi.

Materia in Disordine non è solo un evento di danza, ma un’opportunità per la comunità di riunirsi e riflettere su questioni fondamentali. È un’occasione per celebrare la diversità e riconoscere il potere trasformativo dell’arte nel plasmare un mondo migliore per tutti.