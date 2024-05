Sarno, strade gruviera, si corre ai ripari, primi interventi dopo le proteste. Progetto da 180mila euro

All’Ente erano pervenute numerose istanze dagli abitanti che segnalavano gravi disagi dovuti all’asfalto sconnesso e alla successiva creazione di buche, costringendo così il Comune nel mese di aprile a sollecitare gli uffici a redigere una perizia tecnica e la stesura di un programma di interventi.

L’attenzione verso zone particolari

Il focus dell’azione amministrativa si è così concentrata su via Duomo, via Pantano Gnilino, Via Provinciale Amendola, via S. Vito, via San Domenico e via Cimitero Vecchio, con una spesa stimata pari a 180 mila euro, tutta garantita dalle casse comunali. In particolare saranno utilizzate le risorse di oneri straordinari di condono edilizio e permessi di costruire, un capitolo che rappresenta di fatto un piccolo capitale costruito durante l’esperienza amministrativa.

La delibera

Approvata la delibera, il tema è ora ritornato in esame degli uffici comunali per la costituzione dei vari cantieri, che dovrebbero essere previsti in coincidenza con la fine del prossimo appuntamento elettorale.

Alfonso Ramano