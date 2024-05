Sarno. Un successo in piazza V Maggio per la presentazione della coalizione di Squillante sindaco

Entusiasmo, determinazione e voglia di vincere per rendere ancora più grande la città di Sarno. Un bagno di folla di oltre 500 persone in Piazza 5 Maggio hanno partecipato alla presentazione della coalizione che sostiene il candidato sindaco Francesco Squillante.

Le parole di Squillante

“Una piazza che batteva con un solo cuore. È il segnale forte che il lavoro fatto con determinazione, concretezza ed amore per il territorio e per la gente è tangibile” dichiara Squillante, “La nostra è una coalizione più compatta che mai nel raggiungere il traguardo: vincere e dare una nuova stagione da protagonista a Sarno e ai sarnesi. Alla base del nostro programma c’è la visione di una Sarno inclusiva dove ogni persona, residente o visitatore, si senta a casa. Lavoreremo per migliorare e potenziare i servizi ai disabili, alle famiglie e agli anziani”

Verso una Sarno esemplare

“Vogliamo che Sarno sia un modello di sicurezza urbana, di città green e sostenibile. Una città in cui ogni cittadino si senta protetto, rispettato e parte di una comunità vibrante. Ma una città è soprattutto la gente che la vive. Per questo motivo, i cittadini sono al centro delle decisioni e delle strategie che riguardano gli investimenti, il lavoro e lo sviluppo del tessuto economico e produttivo” ha spiegato ancora Squillante “Le nostre idee si basano su progetti concreti, già progettati e finanziati, e su quelli nuovi, accompagnati da un percorso chiaro su come e dove reperire le risorse perché diventino realtà”

Una squadra in simbiosi con il territorio

“Posso affermare con orgoglio che la nostra squadra fa la differenza perché mette in campo le migliori energie e professionalità della città, con candidati che si distinguono per competenza, esperienza e qualità umane” conclude il candidato sindaco Francesco Squillante “Mi piace dire che non siamo 144 candidati al consiglio comunale e 1 candidato sindaco, ma siamo 145 persone a servizio della città. Grazie sarnesi. Per voi e con voi!”