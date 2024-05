Scafati. La Corte dei Conti indaga sui fitti mai riscossi. Sono quelli degli alloggi popolari per i quali c’è ora la prescrizione.

Mancata riscossione dei fitti da parte di occupanti degli alloggi popolari con relativa prescrizione: indaga la Corte dei Conti. La Procura generale ha inviato a fine marzo una missiva a palazzo Mayer per avere ulteriori informazioni sulle affermazioni del sindaco di Scafati Pasquale Aliberti che, in una sua nota, aveva parlato di un credito vantato dall’Ente verso morosi di 300mila euro.

La vicenda

A far emergere la vicenda il consigliere comunale di minoranza Michele Grimaldi che dopo un accesso agli atti ha preparato un’interrogazione in vista del prossimo consiglio comunale del 16 maggio. «Parliamo di 300mila euro non riscossi e prescritti – e quindi andati persi – relativi ai canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica», dichiara l’esponente di centrosinistra, pronto a chiedere in assise tra l’altro “perché il sindaco abbia segnalato a Prefetto e Procura l’attività degli uffici del Comune nel merito delle occupazioni abusive e perché risultino bloccati le nuove assegnazioni, la nuova graduatoria e tutti gli adempimenti previsti dal nuovo regolamento regionale del 2019».

L’appunto del sindaco Aliberti

La vicenda risale al marzo scorso, quando il sindaco Aliberti, rispetto alle censure evidenziate dai magistrati contabili sui bilanci dell’Ente, dichiarò la possibilità di poter recuperare gli importanti crediti. Nelle settimane precedenti Aliberti aveva anche sollecitato l’ufficio comunale di competenza a chiarire la situazione relativa agli alloggi popolari, inviando tale nota anche alla Prefettura di Salerno.

La relazione

La Corte dei Conti nello specifico ha chiesto la redazione di una relazione sulla questione, “fornendo i profili oggettivi del danno erariale, indicando anche i soggetti che avrebbero dovuto evitare il prodursi di tale situazione reputata “pregiudizievole”, indicando, in particolare, l’ammontare delle indennità mensili di occupazione ormai prescritte e dunque non più suscettibili di essere richieste in giudizio».

Il rispetto delle regole

«Dopo sette anni – afferma il sindaco – sono tornato a essere il sindaco della città e ho trovato crediti pari a 300mila euro, fitti non pagati e per di più canoni di locazione che non erano stati adeguati. Non credo – aggiunge – si voglia difendere chi occupa in modo illegittimo gli appartamenti popolari sottraendo la possibilità a chi è nella graduatoria regionale affinché possa procedere all’assegnazione rispetto alla quale abbiamo dovuto chiedere parere legale per una variazione delle regole».

Alfonso Romano