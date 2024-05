Valentina Nappi a processo: accusata di aver diffamato 2 poliziotti

Valentina Nappi è stata portata a processo a Salerno insieme al marito Giovanni Lagnese, accusati di diffamazione nei confronti di due poliziotti e di ritardare a fornire le proprie generalità durante un episodio accaduto nel marzo 2022. L’attrice, con un seguito di 5 milioni di followers sui social, camminava con il marito sul lungomare di Salerno quando, attraversando il lungomare Trieste, avrebbe udito un fischio.

Davanti al magistrato, nell’ultima udienza del processo, Nappi ha spiegato di aver interpretato il fischio come proveniente dalla bocca di qualcuno e di non essersi fermata, abituata a scherzi o attenzioni indesiderate per la sua professione. Successivamente, la volante della polizia li ha fermati, e durante la live Instagram durata circa tre minuti, Nappi avrebbe commentato di essere stata “fischiata come un cagnolino” e di non fermarsi se un cane abbaia, definendo l’atto un abuso di potere.

La coppia ha dichiarato di non aver fornito subito le proprie generalità per essere stata presa alla sprovvista. Le udienze proseguiranno a settembre. Valentina Nappi, nota attrice di film per adulti, recentemente è apparsa in una commedia su Prime Video insieme a Diana Del Bufalo.