Pagani. Multisala e alloggi Parco Arancio asta per la vendita. Parte l’alienazione delle proprietà comunali

Patrimonio immobiliare comunale in vendita a Pagani, la commissione straordinaria di liquidazione lancia l’asta. Il passaggio degli ultimi giorni sarà fondamentale per il futuro dell’Ente, in stato di dissesto finanziario dal 2019, e rappresenta anche un’ottima possibilità di investimenti per cittadinanza e privati.

Mentre l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lello De Prisco prova a portare avanti i suoi programmi in uno stato di apparente “normalità” finanziaria, la commissione straordinaria di liquidazione è pronta ad affrontare nuovamente un passaggio fondamentale per l’uscita dalla fase di dissesto. Infatti, è pubblicata la messa all’asta di moltissimi beni di proprietà comunale, con una possibilità di riscossione che potrebbe arrivare a sfiorare anche i sette milioni di euro partendo dalle basi d’asta. Si parte con un immobile sito in piazza Corpo di Cristo, attualmente adibito a rosticceria e dal valore iniziale di 57.600 euro.

Il Circolo Cacciatori

Quasi 180mila euro, invece, è il valore di partenza dell’immobile in via Aufiero, utilizzato dal Comune come Circolo cacciatori. Presenti anche due appartamenti in via Garibaldi, dal valore ciascuno di circa 84mila euro, un immobile in via Mangioni che costa 273mila euro circa e uno in via De Gasperi con base d’asta a 178mila euro. In vendita non ci sono solo appartamenti e locali con fini commerciali, ma anche il multisala di via Marconi, da cui si potranno ricavare circa 2.600.000 euro, e un terreno sito in via Filettine di 436 metri quadri per un valore di partenza di 45mila euro.

Alla lista presentata si devono però notificare infine i 101 appartamenti del complesso residenziale di Parco Arancio, che in totale potranno portare oltre tre milioni di euro alle casse della commissione straordinaria, rappresentando da solo un importante passo in avanti verso la definizione conclusiva dello stato di dissesto. Su quest’ultimo capitolo l’attenzione è alta anche per gli attuali residenti della zona, che potrebbero approfittare dell’occasione per acquistare abitazioni per le quali pagano attualmente canoni di locazione. Tutto sarà posto in vendita mediante un’asta pubblica a offerte segrete in aumento sui prezzi a base d’asta. Chi vorrà partecipare dovrà far pervenire fisicamente la propria richiesta entro le 12 del prossimo 20 maggio, in attesa poi delle singole aste.

Alfonso Romano