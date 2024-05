Video girato al Centro Anziani Angri va virale grazie a Maria D’Aniello

Un video girato dall’assessore alle politiche sociali del Comune di Angri, Maria D’Aniello, presso il centro anziani della città ha scatenato un vivace dibattito su Instagram, diventando virale in meno di una settimana. Il filmato, che ritrae un gruppo di signore mentre provano una coreografia sulle note di una canzone di Annalisa, ha superato il milione di visualizzazioni, ricevendo oltre 15 mila “Mi Piace” e circa 600 commenti.

Centro Anziani Angri come luogo di aggregazione

Il Centro Anziani di Angri rappresenta un importante luogo di aggregazione sociale, culturale e ricreativa per i cittadini della terza età. È un punto di riferimento dove ritrovarsi, esprimere le proprie capacità e partecipare a varie attività come cene, giochi di carte, ginnastica e balli. L’assessore D’Aniello ha dichiarato: “Spesso mi trovo a trascorrere serate con loro e sono felice di vedere il loro entusiasmo, l’allegria e la dedizione nello svolgimento delle attività del centro.”

Il video ha messo in luce l’importanza dell’attività fisica per gli anziani, non solo come fine a se stessa, ma soprattutto come un modo divertente per mantenere i rapporti umani, considerati il segreto di una vita felice e longeva. I commenti degli utenti hanno evidenziato gli effetti benefici dei centri anziani, sottolineando come iniziative come questa contribuiscano a migliorare la qualità della vita delle persone più mature.

Le parole dell’assessore D’Aniello

L’assessore D’Aniello ha espresso il suo apprezzamento per le “ragazze” del centro anziani di Angri, che hanno mostrato ad oltre un milione di italiani come l’età non sia un ostacolo per divertirsi, mantenere uno stile di vita attivo e coltivare relazioni significative. Questo video è un esempio di come i social media possano essere utilizzati per diffondere messaggi positivi e promuovere il benessere della comunità.