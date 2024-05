Nocera Inferiore, chiusa via Barbarulo per lavori rotatoria Via Atzori

Nocera Inferiore – A partire dalle ore 22.00 del 17 maggio 2024 e fino a cessata esigenza, è istituito un divieto di circolazione in via Barbarulo, nel tratto compreso tra l’intersezione stradale con via Correale/via Marrazzo e l’intersezione con via Atzori. Questa restrizione è valida esclusivamente per la direzione di marcia da via Marrazzo verso via Atzori. Ai conducenti viene indicato un percorso alternativo attraverso via Marrazzo e via Correale. La chiusura e la riduzione della viabilità sono causate dai lavori che presto prenderanno il via alla rotatoria di Via Atzori.

Inoltre, in via Marrazzo è istituito un ulteriore divieto di circolazione per veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Questa misura mira a preservare l’integrità strutturale della strada durante i lavori e a garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Si invita pertanto la cittadinanza a rispettare scrupolosamente le disposizioni dell’ordinanza al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.