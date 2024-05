Nocera Superiore, Bisogno abbandonato da alcuni sostenitori

Una vittoria al ricorso al Tar non cambierebbe la situazione in cui versa l’ex candidato a sindaco Enrico Bisogno. Alcuni dei membri della sua lista, infatti, hanno trasmesso attraverso il quotidiano La Città, le loro intenzioni di non sostenere più il candidato.

Dopo quanto accaduto nelle scorse settimane, Bisogno, alleato del sindaco uscente, Giovanni Maria Cuofano, continua però a sperare in un lieto fine, per tornare in corsa come Primo Cittadino di Nocera Superiore.

In particolare, la candidata Antonia Pannullo fa sapere che, nel caso in cui il TAR dovesse accettare il ricorso, lei boicotterà le elezioni dando neanche il voto a se stessa. Il sindaco uscente è parso però fiducioso.

Fonte: La Città