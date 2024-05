Pagani. Completati i lavori della rete fognaria cittadina (video)

Per Ente Idrico Campano e Gori il momento è propizio anche per ribadire la propria vicinanza agli abitanti paganesi

Pagani. Completati i lavori della rete fognaria cittadina

Comune di Pagani, Gori ed Ente Idrico Campano insieme per celebrare i cantieri sul territorio destinati a migliorare i servizi idrici e fognari a disposizione della cittadinanza. I vari enti si sono incontrati nel foyer dell’auditorium Sant’Alfonso Maria De’ Liguori per fare un punto sui progetti appena terminati che permetteranno da un lato un grande vantaggio in termini di mancato spreco della risorsa d’acqua garantendo il collettamento in fogna a circa 2500 abitanti.

Cantieri che sono stati seguiti con grande abnegazione dall’amministrazione comunale, anche grazie all’impulso dei consiglieri comunali Davide Nitto e Gaetano Stanzione al fine di monitorare le esigenze della cittadinanza, comunicandole così alle parti impegnate in strada.

Vicinanza alla cittadinanza

Per Ente Idrico Campano e Gori il momento è propizio anche per ribadire la propria vicinanza agli abitanti paganesi e dell’Agro, che purtroppo spesso hanno avvertito la presenza di cantieri legati agli enti come un peso nella vivibilità quotidiana.

Il servizio è di Alfonso Romano