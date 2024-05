Poggioreale – Nel cuore del carcere di Poggioreale a Napoli, si è svolta un’apertura speciale che ha portato un raggio di speranza e di gioia tra le mura grigie della prigione. La Pizzeria Brigata Caterina ha aperto le sue porte in un evento straordinario, accogliendo le famiglie dei detenuti che stanno per concludere il loro corso di formazione per maestri pizzaioli. I detenuti hanno potuto condividere il frutto del loro impegno e della loro passione con coloro che più amano. Mogli e figli sono stati accolti con calore e hanno potuto gustare le prelibatezze della casa, dalle classiche margherite ad altre specialità preparate con cura e dedizione dai futuri maestri pizzaioli.

Il corso di formazione e la speranza dei detenuti

Il corso, che ha visto la partecipazione di venti detenuti, offre un’opportunità unica di reinserimento nel mondo del lavoro, grazie al titolo professionale di pizzaiolo riconosciuto dalla Regione Campania. Realizzato dalla Scuola di Formazione del consorzio Gesco, questo programma non solo fornisce competenze pratiche nel campo della ristorazione, ma offre anche una nuova prospettiva per il futuro di coloro che lo frequentano. Grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e enti formativi, i detenuti hanno la possibilità di trasformare la loro esperienza di detenzione in un percorso di crescita e di riabilitazione. Con il sostegno dei magistrati di sorveglianza, si aprono nuove porte verso l’inserimento sociale e lavorativo, contribuendo a rompere il circolo vizioso della recidiva e a costruire un futuro migliore per tutti.

La Pizzeria Brigata Caterina non è solo un luogo dove si preparano ottime pizze, ma è anche un simbolo di speranza e di cambiamento. Ogni margherita servita porta con sé una storia di resilienza e di determinazione, dimostrando che anche dietro le sbarre è possibile coltivare sogni e aspirazioni. La Pizzeria Brigata Caterina rappresenta la speranza che accompagna il cammino dei detenuti verso un futuro più luminoso, sia dentro che fuori le mura della prigione.