Scafati – Si è svolta nei giorni scorsi presso il Plesso Pisacane appartenente al Terzo Circolo Didattico di Scafati coordinato dalla dirigente scolastica Prof.ssa Rita Maddaloni, la cerimonia di consegna del materiale didattico raccolto da tutti i plessi del III Circolo, in seguito all’adesione ad una grande iniziativa umanitaria denominata “Goccia dopo goccia, insieme facciamo la differenza… un dono per il Medio Oriente – Ponte della solidarietà Italia – Libano”. Il presidente dell’associazione “Ampio Raggio” Odv Antonio Pio Autorino, militare del Reggimento Logistico “Taurinense”, ha rivolto alla Prof.ssa Rita Maddaloni un invito a raccogliere materiali didattici da consegnare ai bambini del Medio Oriente, tenuto conto che le condizioni di vita sul posto e lo scarso materiale posseduto compromettono il regolare proseguimento degli studi. L’invito è stato portato all’attenzione degli organi collegiali che hanno approvato l’adesione ad un’iniziativa di così alto valore educativo. Le famiglie, su base volontaria, hanno mostrato grande generosità e partecipazione.

L’iniziativa del Terzo Circolo Didattico di Scafati

L’iniziativa “Goccia dopo goccia, insieme facciamo la differenza… un dono per il Medio Oriente – Ponte della solidarietà Italia – Libano” è stata voluta perché convinti che l’Istruzione è un diritto inalienabile e ciascuno di noi, donando anche solo una “goccia”, può fare la differenza per chi deve difendere un diritto che dalle nostre parti sembra scontato.

Nel corso della cerimonia è stata anche inaugurata una delle sale d’informatica allestita dal Terzo Circolo Didattico di Scafati grazie alla donazione di 50 computer desktop donati dall’Associazione Ampio Raggio ODV. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza del sindaco di Scafati Pasquale Aliberti e di altre autorità civili e militari, tra queste il comandante del Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) col. Nicola Iovino ed il coordinatore dell’associazione “Ampio Raggio” Odv Alfonso Cascone che, assieme alla dirigente scolastica Rita Maddaloni ed alla vice Maria Rosaria Forte, hanno ricevuto una targa di ringraziamento per il grande lavoro svolto silenziosamente in questi mesi. Per l’occasione anche il presidente dell’associazione “Ampio Raggio” Odv Antonio Pio Autorino ha voluto rendere omaggio allo sforzo sostenuto per la riuscita della manifestazione: «Ringrazio di cuore le famiglie ed in particolare i bambini che permetteranno a coetanei meno fortunati che vivono nelle terre del Medio Oriente di poter avere una penna, una matita, un quaderno… un piccolo gesto che consentirà di proseguire il loro percorso con l’istruzione scolastica».

I materiali raccolti dal Terzo Circolo didattico di Scafati sono stati donati all’associazione “Ampio Raggio” Odv, che provvederà ad inviarli in Libano per il tramite della Brigata Sassari che li consegnerà a scuole e orfanotrofi locali. Ancora una volta il nostro paese non resta insensibile a richiamo della solidarietà; lanciando un messaggio forte sulla necessità di farsi promotori di donazioni, in generale di qualsiasi aiuto che possa giovare a territori che sono in difficoltà.