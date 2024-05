Ultim’ora. Non ce l’ha fatta l’80enne investita a Napoli: aperta un’indagine

Ieri pomeriggio, una donna ottantenne è stata tragicamente investita e uccisa da un pirata della strada a Napoli, nell’area di via Labriola. L’incidente mortale è avvenuto quando, secondo le prime ricostruzioni, un’auto si era fermata per far attraversare la signora anziana. Tuttavia, una Citroen di colore blu scuro ha tentato di sorpassare e l’ha colpita, per poi fuggire dalla scena. La Polizia Locale è al lavoro per identificare il conducente e il veicolo coinvolti.

L’incidente si è verificato intorno alle 18:15 di ieri, lungo via Labriola, in direzione via Ciccotti. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli in stato di incoscienza, con i medici che immediatamente hanno segnalato il pericolo di vita. Purtroppo, la donna è deceduta poco dopo il ricovero. Le indagini sono in corso e il Comando della Polizia Locale di Napoli sta impiegando tutte le risorse disponibili per individuare e perseguire il responsabile.