Calcio, Serie A: Fiorentina-Napoli alle 20:45. Probabili formazioni e altro

Punti cruciali per l’Europa in palio nell’anticipo di venerdì della 37ª giornata. Italiano dovrebbe apportare alcune modifiche rispetto all’ultimo 11 titolare dello scorso turno di campionato, con Belotti in attacco. Calzona deve fare i conti con l’assenza di Osimhen, favorendo Raspadori su Simeone come sostituto: ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli.

Probabili Formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All Calzona

Dove vedere il match in TV

La partita tra Fiorentina e Napoli verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere il match in tv, inoltre, è possibile collegare la propria smart tv a internet ed effettuare l’accesso sull’applicazione della piattaforma.

Se non si ha una smart tv è possibile installare l’app su tutte le console da gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google.

Per gli abbonati a Sky con Decoder SkyQ il match sarà visibile anche sui canali Zona Dazn attivabili con un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.