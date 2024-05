Nocera Inferiore. Colpo in banca nella notte

La scorsa notte, intorno alle 3, a Nocera Inferiore, quattro individui a bordo di un’auto Audi hanno tentato di entrare in una filiale della Banca Sella, situata nella via centrale di via Roma. Tuttavia, il suono dell’allarme ha fatto desistere i malintenzionati, che sono fuggiti. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore stanno indagando sull’episodio.

Le prime informazioni suggeriscono che potrebbe trattarsi della stessa banda che ha tentato, e in alcuni casi riuscito, a compiere furti in altre zone della provincia. Il modello di auto utilizzato è stato segnalato più volte in passato. Questo ha spinto i carabinieri di Nocera Inferiore a collaborare con altri reparti dell’Arma per individuare la banda. Uno dei quattro sospetti, una volta arrivato vicino alla filiale, ha cercato di forzare l’ingresso con un oggetto, probabilmente un piede di porco o un bastone.